Autocertificazione marzo 2021: ecco il modulo per gli spostamenti (Di lunedì 15 marzo 2021) Con il nuovo Decreto legge in vigore dal 15 marzo al 6 aprile torna nuovamente indispensabile l’Autocertificazione: ecco il modulo da scaricare per gli spostamenti e quando compilarlo. Emanuele Cremaschi/Getty ImagesA partire da lunedì 15 marzo, con il Paese diviso principalmente tra zone rosse e zone arancioni, gli spostamenti dovranno essere giustificati nuovamente dall’Autocertificazione, come sempre accaduto nei mesi passati nei territori inseriti nelle fasce ad alto rischio di contagio. Il modulo, reperibile nel sito del Ministero dell’Interno, non è cambiato rispetto al precedente. Per scaricare il modello da compilare clicca QUI. Nell’Autocertificazione occorre inserire i propri dati ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 marzo 2021) Con il nuovo Decreto legge in vigore dal 15al 6 aprile torna nuovamente indispensabile l’ilda scaricare per glie quando compilarlo. Emanuele Cremaschi/Getty ImagesA partire da lunedì 15, con il Paese diviso principalmente tra zone rosse e zone arancioni, glidovranno essere giustificati nuovamente dall’, come sempre accaduto nei mesi passati nei territori inseriti nelle fasce ad alto rischio di contagio. Il, reperibile nel sito del Ministero dell’Interno, non è cambiato rispetto al precedente. Per scaricare il modello da compilare clicca QUI. Nell’occorre inserire i propri dati ...

Advertising

Adnkronos : #Autocertificazione marzo 2021, il pdf da compilare - Antico_Egitto : Autocertificazione marzo 2021 in Pdf. Zona rossa e arancione: ecco quando serve - - lanotiziaweb : Autocertificazione marzo 2021, il modulo (pdf) per gli spostamenti in zona rossa - bizcommunityit : Autocertificazione marzo 2021 in Pdf. Zona rossa e arancione: ecco quando serve - RadioGoldAl : Piemonte in zona rossa: torna l'obbligo dell'autocertificazione -