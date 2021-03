Assicurazioni, Intesa Sanpaolo e Reale Mutua: “Al via II edizione Master in Insurance Innovation” (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Favorire la crescita di nuove figure professionali che operano nel settore, elemento qualificante per innovare il sistema delle Assicurazioni in Italia e in Europa. Con questo obiettivo il Gruppo Intesa Sanpaolo e Reale Mutua promuovono la seconda edizione del Master di II livello in Insurance Innovation. Il corso – si legge in una nota – nasce dall’esperienza acquisita dal Gruppo Intesa Sanpaolo e da Reale Mutua negli anni e dall’accelerazione della transizione digitale e dell’eco-sostenibilita` indicata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, fin dal suo discorso di insediamento del novembre 2019 e integrata nel Piano Nazionale ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Favorire la crescita di nuove figure professionali che operano nel settore, elemento qualificante per innovare il sistema dellein Italia e in Europa. Con questo obiettivo il Gruppopromuovono la secondadeldi II livello in. Il corso – si legge in una nota – nasce dall’esperienza acquisita dal Gruppoe danegli anni e dall’accelerazione della transizione digitale e dell’eco-sostenibilita` indicata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, fin dal suo discorso di insediamento del novembre 2019 e integrata nel Piano Nazionale ...

