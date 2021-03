Al lavoro con… Piercarlo Grimaldi, appassionato di saperi e sapori (Di lunedì 15 marzo 2021) Piercarlo Grimaldi Nato nel 1945 a Cossano Belbo (Cuneo), Piercarlo Grimaldi ha avuto tante vite: quella di sarto fino ai trent’anni; quella di professore di antropologia culturale all’Università di Torino; e infine, dal 2011 al 2017, quella di rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (unisg.it), a Bra, la prima al mondo a sommare con autorevolezza accademica tutti i saperi attorno al tema dell’alimentazione. ore 9 «Mi alzo tardi, quando gli altri sono già svegli. Sono solito arrivare “dopo” e recuperare in fretta. Ho frequentato le scuole medie a vent’anni, poi di corsa le magistrali e l’università. Un lungo tempo di studi e sono diventato docente e infine rettore dell’Università di Pollenzo, fondata dal 2004 da Carlo Petrini, anima di Slow Food. Un’esperienza che mi ha permesso ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 marzo 2021)Nato nel 1945 a Cossano Belbo (Cuneo),ha avuto tante vite: quella di sarto fino ai trent’anni; quella di professore di antropologia culturale all’Università di Torino; e infine, dal 2011 al 2017, quella di rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (unisg.it), a Bra, la prima al mondo a sommare con autorevolezza accademica tutti iattorno al tema dell’alimentazione. ore 9 «Mi alzo tardi, quando gli altri sono già svegli. Sono solito arrivare “dopo” e recuperare in fretta. Ho frequentato le scuole medie a vent’anni, poi di corsa le magistrali e l’università. Un lungo tempo di studi e sono diventato docente e infine rettore dell’Università di Pollenzo, fondata dal 2004 da Carlo Petrini, anima di Slow Food. Un’esperienza che mi ha permesso ...

