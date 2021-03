Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 14 MARZOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLACIRCONE NELLA NORMA AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASILINA, ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA NELLA ZONA DEI CASTELLINI, ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI ALBANO ANCHE QUI NEI DUE SENSI. PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO, OGGI 14 MARZO SONO STATE SOPPRESSE LE CORSE UNITA’ VELOCE PONZA-FORMIA E FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 16, MODIFICHE DI ORARIO PER LA CORSA VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 15.00, CHE ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 12.00. IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE DA DOMANI 15 ...