Vaccino AstraZeneca | stop in Irlanda E ora l' Ue guarda a Pfizer

RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - poliziadistato : ??#fakenews Sta circolando in Rete un falso comunicato dell’Agenzia italiana del farmaco @Aifa_ufficiale dove è co… - Giorgiolaporta : Donna di 37 anni di #Gela in gravi condizioni dopo il #vaccino #Astrazeneca. Ma tranquilli è tutto un caso, anzi è… - simone76272773 : Ma chi glielo spiega alle persone che il vaccino Astrazeneca non uccide? - Doc101Doc : RT @Signorasinasce: Morto un altro #insegnante che si era sottoposto al vaccino #AstraZeneca . -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

Il vice direttore della Sanità irlandese, Ronan Glynn , tuttavia ha precisato: "E' stato concluso che non c'è alcun legame tra ildicontro il Covid - 19 e questi casi, ma agendo ...Le autorità sanitarie dell'Irlanda hanno chiesto al governo di sospenderedopo aver analizzato nuovi dati sul farmaco forniti dall'Agenzia per il farmaco norvegese sul rischio di coaguli nel sangue. Lo riporta Skynews. Il vice direttore della Sanità ...L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha provveduto alla sospensione in via precauzionale su tutta la regione del vaccino AstraZeneca per i dovuti accertamenti sul lotto coinvolto. Si tratta della ...Sospensione temporanea e in via precauzionale, in attesa di accertamenti sul lotto coinvolto. Lo ha deciso l'Unità di Crisi della Regione ...