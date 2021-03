Ultime Notizie Roma del 14-03-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio a seguito morta Biella di un docente di cui era stato somministrato il vaccino di attrazione che il commissario dell’Unità di crisi della Regione Piemonte Antonio Rinaudo ha disposto in via cautelativa l’immediata sospensione delle somministrazioni su tutto il territorio regionale in attesa delle verifiche su un eventuale nesso di causa anche le autorità sanitarie dell’Irlanda hanno chiesto lo stop dopo aver analizzato i nuovi dati forniti dall’agenzia per il farmaco norvegese sul rischio di coaguli nel sangue Bruxelles assicura che l’Unione Europea potrà centrare gli obiettivi di vaccinazione nel trimestre perché seiser produce più velocemente del previsto alla vigilia dell’ultimo giorno di libertà prima dell’entrata in vigore delle restrizioni previste dal primo decreto draghi ...