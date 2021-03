Stefano Tacconi: chi è, età, carriera, Cina, chi è la moglie, figli, dove vive (Di domenica 14 marzo 2021) Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di Domenica Live. Tra gli ospiti di oggi, domenica 14 marzo, Stefano Tacconi, il calciatore che vuole andare a giocare in Cina, e sua moglie. Stefano Tacconi: chi è, età, carriera Stefano Tacconi è nato a Perugia il 13 maggio del 1957 ed è un ex calciatore italiano, un portiere. E’ stato difensore della Juventus per un quasi un decennio, capitano nelle ultime stagioni: è l’unico portiere a essersi aggiudicato tutte le maggiori competizioni UEFA per club. Tra il 1987 e il 1991 ha fatto parte della Nazionale e ha anche disputato da titolare i Giochi Olimpici di Seul 1988. Tacconi, tra l’altro, è stato inserito dal’IFFHS al 140° posto nella classifica dei migliori portieri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 marzo 2021) Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di Domenica Live. Tra gli ospiti di oggi, domenica 14 marzo,, il calciatore che vuole andare a giocare in, e sua: chi è, età,è nato a Perugia il 13 maggio del 1957 ed è un ex calciatore italiano, un portiere. E’ stato difensore della Juventus per un quasi un decennio, capitano nelle ultime stagioni: è l’unico portiere a essersi aggiudicato tutte le maggiori competizioni UEFA per club. Tra il 1987 e il 1991 ha fatto parte della Nazionale e ha anche disputato da titolare i Giochi Olimpici di Seul 1988., tra l’altro, è stato inserito dal’IFFHS al 140° posto nella classifica dei migliori portieri ...

Advertising

CorriereCitta : Stefano Tacconi: chi è, età, carriera, Cina, chi è la moglie, figli, dove vive #domenicalive #DomenicaLive… - Carmelona5 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive -Francesco Oppini in studio con la fidanzata e Alba Parietti -Il duro faccia a faccia tra Stefano… - DomenicaLiveFan : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive -Francesco Oppini in studio con la fidanzata e Alba Parietti -Il duro faccia a faccia tra Stefano… - domenicalive : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive -Francesco Oppini in studio con la fidanzata e Alba Parietti -Il duro faccia a faccia tra Stefano… - zazoomblog : Laura Speranza chi è l’ex modella e moglie di Stefano Tacconi - #Laura #Speranza #modella #moglie -