Siano, boato ed esplosione in via traversa Gatto: feriti marito e moglie

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono due i feriti, marito e moglie, di una esplosione avvenuta in un'abitazione a Siano. A provocarla molto probabilmente una fuga di gas. Erano le 7:30 di questa mattina quando è stato udito un forte boato in via traversa Gatto nei pressi delle scuole elementari. Giunti sul posto i soccorsi, vigili del fuboco ed un'ambulanza, hanno provveduto a trasportare in ospedale i due feriti.

