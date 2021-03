Scherma, Coppa del Mondo Budapest 2021: argento per le azzurre, out ai quarti la squadra maschile (Di domenica 14 marzo 2021) La sciabola femminile è d’argento in quel di Budapest: la formazione azzurra guidata dal ct Giovanni Sirovich e composta da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Michela Battiston, è stata fermata solo in finale dalla stoccata decisiva del 45-44 contro la Polonia. Negli atti precedenti le italiane si sono sbarazzate dell’Azerbaigian (45-25), l’Ungheria (45-39) e la Francia (45-43 in seguito a una lunga rimonta). Un secondo posto che vale all’Italia il secondo posto nel ranking mondiale. Nella gara a squadre di sciabola maschile, invece, l’Italia conclude al settimo posto. La squadra azzurra è uscita sconfitta 45-43 ai quarti di finale per mano della Russia, poi vincitrice finale della prova. Luigi Samele, Luca Curatoli, Enrico Berré e Matteo Neri avevano esordito nel turno dei 16 superando ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) La sciabola femminile è d’in quel di: la formazione azzurra guidata dal ct Giovanni Sirovich e composta da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Michela Battiston, è stata fermata solo in finale dalla stoccata decisiva del 45-44 contro la Polonia. Negli atti precedenti le italiane si sono sbarazzate dell’Azerbaigian (45-25), l’Ungheria (45-39) e la Francia (45-43 in seguito a una lunga rimonta). Un secondo posto che vale all’Italia il secondo posto nel ranking mondiale. Nella gara a squadre di sciabola, invece, l’Italia conclude al settimo posto. Laazzurra è uscita sconfitta 45-43 aidi finale per mano della Russia, poi vincitrice finale della prova. Luigi Samele, Luca Curatoli, Enrico Berré e Matteo Neri avevano esordito nel turno dei 16 superando ...

