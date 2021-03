Roma, entra in un bar “Fammi mangiare gratis, sono uno dei Casamonica”. E mostra i verbali (Di domenica 14 marzo 2021) Un uomo di 52 anni ha tentato di rapinare alcune attività nel quadrante Est della Capitale “Fammi mangiare gratis”, ha detto il rapinatore a una barista. Era stato arrestato appena cinque giorni fa per una tentata estorsione a danno di alcuni commercianti di Torpignattara, di fronte ai quali – per incutere maggior timore – si L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 14 marzo 2021) Un uomo di 52 anni ha tentato di rapinare alcune attività nel quadrante Est della Capitale “”, ha detto il rapinatore a una barista. Era stato arrestato appena cinque giorni fa per una tentata estorsione a danno di alcuni commercianti di Torpignattara, di fronte ai quali – per incutere maggior timore – si L'articolo proviene da Leggilo.org.

