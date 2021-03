Pd: Parisi, ‘per Letta il 99,3%, voglio vedere chi parla di unanimismo’ (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar (Adnkronos) – “Enrico Letta eletto segretario con il 99,3%. “860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti”. voglio vedere ora chi ha il coraggio di parlare di unanimismo!”. Lo scrive su Twitter Arturo Parisi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar (Adnkronos) – “Enricoeletto segretario con il 99,3%. “860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti”.ora chi ha il coraggio dire di unanimismo!”. Lo scrive su Twitter Arturo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Pd: Parisi, 'per Letta il 99,3%, voglio vedere chi parla di unanimismo'... - Arturo_Parisi : @Stefano67504474 @ItalianPolitics “Punto.” Andarsene a casa tutti? Ma proprio tutti. Per ricominciare tutto da capo… - AdalucDe : @Arturo_Parisi @alian_maria Arturo bisogna avere i capelli grigi per capire cosa si annida dietro tutto ciò, anni d… - alian_maria : @CasatiSilvano @mariolavia @ClaudiaMancina @marattin @CottarelliCPI @Arturo_Parisi @magnomiche @lauracesaretti1… - BeppeAstegiano : RT @brunasaracco: @CasatiSilvano @mariolavia @ClaudiaMancina @marattin @CottarelliCPI @Arturo_Parisi @magnomiche @lauracesaretti1 @Politica… -

Ultime Notizie dalla rete : Parisi ‘per Coppa Italia, Benevento – Empoli: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli