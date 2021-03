Muore travolto mentre cerca di recupere dei soldi volati dall'auto, sciacalli si impossessano del denaro (Di domenica 14 marzo 2021) A raccontare l'episodio il Corriere della Sera e TgCom24. Un uomo di 65 anni, Marco Querini, ha perso la vita in un incidente stradale. L'uomo, che aveva accostato la sua auto per raccogliere dei ... Leggi su isnews (Di domenica 14 marzo 2021) A raccontare l'episodio il Corriere della Sera e TgCom24. Un uomo di 65 anni, Marco Querini, ha perso la vita in un incidente stradale. L'uomo, che aveva accostato la suaper raccogliere dei ...

