LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: Leclerc guida il gruppo dopo i primi passaggi (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.48 La classifica aggiornata: 1 Charles Leclerc Ferrari1:30.486 9 2 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.567 14 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing– 11 4 Esteban OCON Alpine+1.934 11 5 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.149 16 6 George RUSSELL Williams+2.864 14 7 Lando NORRIS McLaren+3.259 8 8 Pierre GASLY AlphaTauri+4.642 8 9 Lance STROLL Aston Martin+5.614 16 10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+6.154 12 11 Daniel RICCIARDO McLaren- – – – 12 Sebastian VETTEL Aston Martin- – – – 13 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – – – 14 Fernando ALONSO Alpine- – – – 15 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – – – 16 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – – – 17 Lewis HAMILTON Mercedes- – – – 18 Carlos SAINZ Ferrari- – 8.46 Mick Schumacher torna al secondo posto assoluto beffando Esteban Ocon. Il campione in carica della FIA F2 continua il lavoro in ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.48 La classifica aggiornata: 1 CharlesFerrari1:30.486 9 2 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.567 14 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing– 11 4 Esteban OCON Alpine+1.934 11 5 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.149 16 6 George RUSSELL Williams+2.864 14 7 Lando NORRIS McLaren+3.259 8 8 Pierre GASLY AlphaTauri+4.642 8 9 Lance STROLL Aston Martin+5.614 16 10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+6.154 12 11 Daniel RICCIARDO McLaren- – – – 12 Sebastian VETTEL Aston Martin- – – – 13 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – – – 14 Fernando ALONSO Alpine- – – – 15 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – – – 16 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – – – 17 Lewis HAMILTON Mercedes- – – – 18 Carlos SAINZ Ferrari- – 8.46 Mick Schumacher torna al secondo posto assoluto beffando Esteban Ocon. Il campione in carica della FIA F2 continua il lavoro in ...

Advertising

SkySportF1 : ???? Test F1: chiuso il Day-2 in Bahrain ?? Tempi e classifica ? - SkySportF1 : Test F1 in Bahrain, day-2: il punto a metà giornata Gli aggiornamenti LIVE ? - SkySportF1 : ? Problemi per @SChecoPerez in pista: bandiera rossa a un'ora e 15 minuti dal termine della seconda giornata di tes… - infoitsport : LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: tra 30 minuti si parte! Attesa per la Ferrari - infoitsport : Formula 1, test in Bahrain: in live streaming risultati e tempi della 3^ giornata a Sakhir -