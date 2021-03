LIVE Brescia-Olimpia Milano 65-75, Serie A basket in DIRETTA: gli ospiti entrano nell’ultimo quarto con 10 punti di vantaggio e un Rodriguez ispiratissimo (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Una breve pausa prima dell’ultimo periodo. FINISCE IL TERZO quarto: Brescia-Olimpia Milano 65-75. 65-75 Burns riporta i suoi a -10 con un proficuo viaggio in lunetta. 63-75 Doppio viaggio in lunetta per l’Olimpia: doppio 1/2, che nel complesso porta a un 2/4, per Rodriguez e Brooks. 63-73 Partita velocissima, in poche azioni le due squadre segnano cinque punti a testa. punti ancora per Crawford e Rodriguez. 58-68 Cinciarini…a sorpresa! Tripla del nuovo, inatteso, +10 dell’Olimpia. 58-65 Brooks da due non sbaglia. Ora gli ospiti son risaliti. 58-63 Rodriguez, Rodrigueeeez: il “Cacho” è incontenibile. Lo ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUna breve pausa prima dell’ultimo periodo. FINISCE IL TERZO65-75. 65-75 Burns riporta i suoi a -10 con un proficuo viaggio in lunetta. 63-75 Doppio viaggio in lunetta per l’: doppio 1/2, che nel complesso porta a un 2/4, pere Brooks. 63-73 Partita velocissima, in poche azioni le due squadre segnano cinquea testa.ancora per Crawford e. 58-68 Cinciarini…a sorpresa! Tripla del nuovo, inatteso, +10 dell’. 58-65 Brooks da due non sbaglia. Ora glison risaliti. 58-63, Rodrigueeeez: il “Cacho” è incontenibile. Lo ...

