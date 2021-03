Legge elettorale | Letta | ' Dobbiamo ripartire dal Mattarellum'

(Di domenica 14 marzo 2021) 'Avevamo unache si chiamava: ha funzionato bene. Poi è stata cambiata prima con il Porcellum e poi con il Rosatellum: due errori clamorosi. A me piacerebbedal ...

'Avevamo unache si chiamava Mattarellum: ha funzionato bene. Poi è stata cambiata prima con il Porcellum e poi con il Rosatellum: due errori clamorosi. A me piacerebbe ripartire dal Mattarellum'. ...'Avevamo unache si chiamava Mattarellum: ha funzionato bene dal 1994 all'inizio degli anni duemila. Poi è stata cambiata prima con il Porcellum e poi con il Rosatellum: due errori clamorosi. A me ..."Avevamo una legge elettorale che si chiamava Mattarellum: ha funzionato bene. Poi è stata cambiata prima con il Porcellum e poi con il Rosatellum: due errori clamorosi. A me piacerebbe ripartire dal ...Nel discorso rilancia lo ius soli e la parità di genere e propone il voto ai 16enni, oltre a definire 'fondamentali' le coalizioni: "Parlerò con i 5 stelle di Conte, con Calenda, con Renzi". E ancora: ...