Il triste declino di Lucarelli & soci | da giornalisti a delatori e ultrà del controllo sociale

(Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar – Ognuno di noi riterrà certo giornalismo, una frazione di esso, più o meno utile, più o meno necessario in base alle proprie idee. Difficilmente possiamo sganciarci dalla partigianeria ideologica che ci tiriamo dietro, e dunque bando alle ipocrisie: non esiste il giornalismo utile, esiste il giornalismo che piace e per il quale si fa il tifo. Giornali esono oggi giocatori di una grande disputa che coinvolge tutti noi ed è la vita di questo Paese e del mondo intero. Bella l’informazione e chi la fa, fin quando non propone una narrazione contraria alle nostre idee. Da qui, scatta l’odio e la guerriglia. Voler poi oggi presentare il giornalismo italiano come un unico corpo e un unico spirito da ringraziare per il lavoro svolto è una forma di ipocrisia inaccettabile per chiunque abbia rispetto della propria intelligenza. Selvaggia ...