Il Milan non rischia Kjaer, contro il Napoli giocherà Gabbia (Di domenica 14 marzo 2021) Il Milan non rischia Kjaer. Il sito Milannews ha dato notizia che stasera contro il Napoli Stefano Pioli non rischierà Kjaer; al suo posto giocherà Gabbia. Nella rifinitura di questa mattina, Simon Kjaer è apparso non al meglio dopo le fatiche di Europa League. Al suo posto questa sera, troverà spazio Matteo Gabbia, che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 dicembre 2020. Come appreso dalla nostra redazione, la scelta di non schierare Simon Kjaer tra gli undici titolari, nella gara di questa sera contro il Napoli, è puramente conservativa, in vista dei numerosi impegni ravvicinati che attendono la squadra rossonera. C’è comunque grande fiducia ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 marzo 2021) Ilnon. Il sitonews ha dato notizia che staserailStefano Pioli non rischierà; al suo posto. Nella rifinitura di questa mattina, Simonè apparso non al meglio dopo le fatiche di Europa League. Al suo posto questa sera, troverà spazio Matteo, che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 dicembre 2020. Come appreso dalla nostra redazione, la scelta di non schierare Simontra gli undici titolari, nella gara di questa serail, è puramente conservativa, in vista dei numerosi impegni ravvicinati che attendono la squadra rossonera. C’è comunque grande fiducia ...

