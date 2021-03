Elezioni regionali Germania, exit-poll: crollo della Cdu di Merkel. Il Baden Württemberg è dei Verdi, la Renania-Palatinato va alla Spd (Di domenica 14 marzo 2021) È un tracollo della Cdu di Angela Merkel quello che esce dai risultati delle Elezioni regionali tedesche nei due Länder del Baden Württemberg e della Renania-Palatinato. Una sconfitta che emerge dagli ultimi exit-poll e che incorona invece Verdi e Spd. Dai primi dati, nello Stato con capitale Stoccarda è un trionfo della formazione ecologista di Wienfried Kretschmann, in netto vantaggio con il 31,5% delle preferenze, mentre i Cristiano-Democratici con Susanne Eisenmann si fermano solo al 23%. Buono anche il risultato dell’ultradestra di Alternative für Deutschland che risulta al 12,5%. Seguono i Liberali con l’11%, i Socialdemocratici con 10,5% e la Linke con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) È un tracolloCdu di Angelaquello che esce dai risultati delletedesche nei due Länder del. Una sconfitta che emerge dagli ultimie che incorona invecee Spd. Dai primi dati, nello Stato con capitale Stoccarda è un trionfoformazione ecologista di Wienfried Kretschmann, in netto vantaggio con il 31,5% delle preferenze, mentre i Cristiano-Democratici con Susanne Eisenmann si fermano solo al 23%. Buono anche il risultato dell’ultradestra di Alternative für Deutschland che risulta al 12,5%. Seguono i Liberali con l’11%, i Socialdemocratici con 10,5% e la Linke con il ...

