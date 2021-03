AstraZeneca | 15 casi di trombosi e 22 embolie su 17 milioni di vaccinati

(Di domenica 14 marzo 2021) In termini di qualità, "non ci sono problemi confermati relativi a qualsiasi lotto del nostro vaccino utilizzato in Europa o nel resto del mondo ". Lo afferma. "Ulteriori test - precisa l'...

... in base al numero diche la Società ha ricevuto all'8 marzo'. Lo afferma, sottolineando che tale numero di eventi 'è molto piu' basso di quanto ci si aspetterebbe che si verifichi ...Così, in una nota,, sulla scorta della preoccupazione, dopo alcunidi "eventi avversi gravi" riscontrati in alcuni pazienti in concomitanza temporale con la somministrazione del suo ...Roma, 14 mar 19:34 - (Agenzia Nova) - I casi di decesso verificatisi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca hanno un legame solo temporale. Nessuna causalità è stata dimostrata tra i due ...TREVISO. «Non c'è nessuna relazione diretta e nessun rischio» per il vaccino AstraZeneca. Così il presidente dell'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), Giorgio Palù, rispondendo sul caso del Piemonte a ...