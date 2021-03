Agguato nella notte | un morto e un ferito a Ponticelli

(Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna la paura a, quartiere orientale di Napoli, dove si cercano nuovi equilibri criminali a causa di recenti scarcerazioni di boss. Questain via Esopo un uomo èe un altro è rimasto gravemente. Giulio Fiorentino, di 30 anni, nato a Torre del Greco, è stato portato alla clinica Villa Betania, dove èpoco dopo per le ferite da colpi d’arma da fuoco che lo hanno raggiunto. Vincenzo Di Costanzo, di 24 anni, trasportato all’Ospedale del Mare, ha riportato ferite alle gambe e all’inguine. Operato, non è ritenuto in pericolo di vita. Entrambe le vittime, secondo quanto riferisce la Polizia, sono già note alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito Fiorentino era il reale obiettivo dei sicari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

