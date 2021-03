Trento Il canile accoglie i cani di cittadini in difficoltà

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 13 marzo 2021) Potranno usufruire del servizio i padroni diimpossibilitati ad accudirli per sopravvenuto ricovero, malattia, indigenza o ospitati in strutture assistenziali che non consentono di portare. La pandemia di covid ha fatto emergere con forza la necessità per idi avere un sostegno nella cura del proprio animale, in quanto sono aumentate le situazioni di criticità di famiglie o di singoli che per periodi temporanei sono impossibilitati ad accudire il proprio cane. A ciò si somma – soprattutto nel periodo invernale – l’esigenza di sostegno ai senzatetto che vivono ai margini della società con la sola compagnia del proprio cane in quanto, non essendoci dormitori che permettono l’accesso in struttura degli animali, molti scelgono di non abbandonarli per strada e si trovano quindi a passare le notti in posti di fortuna, ...