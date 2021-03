Sci alpino, slalom maschile Kranjska Gora 2021: start list, pettorali e italiani in gara (Di sabato 13 marzo 2021) La start list completa dello slalom maschile di Kranjska Gora, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Ad aprire la gara sarà il norvegese Kristoffersen, seguito dal francese Clement Noel e dall’austriaco Marco Schwarz. Pettorale numero 4 invece per il transalpino Alexis Pinturault. Il primo azzurro a partire sarà invece Alex Vinatzer con il numero 12, seguito dai veterani Manfred Moelgg (17) e Stefano Gross (28). Poi Giuliano Razzoli col pettorale 30, Tommaso Sala col 40, Riccardo Tonerri col 51 e infine Tobias Kastlunger con il 62. Di seguito la start list completa e tutti i pettorali in gara. start ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Lacompleta dellodi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci. Ad aprire lasarà il norvegese Kristoffersen, seguito dal francese Clement Noel e dall’austriaco Marco Schwarz. Pettorale numero 4 invece per il transAlexis Pinturault. Il primo azzurro a partire sarà invece Alex Vinatzer con il numero 12, seguito dai veterani Manfred Moelgg (17) e Stefano Gross (28). Poi Giuliano Razzoli col pettorale 30, Tommaso Sala col 40, Riccardo Tonerri col 51 e infine Tobias Kastlunger con il 62. Di seguito lacompleta e tutti iin...

Advertising

_Carabinieri_ : I Campionati del mondo junior di sci alpino a Bansko (BUL) si chiudono alla grande per l'Italia con Sophie Mathiou… - sportface2016 : #fisalpine Sci alpino, la start list dello slalom maschile di #KranjskaGora 2021: i pettorali di partenza e gli… - a_antonucci1926 : RT @_Carabinieri_: I Campionati del mondo junior di sci alpino a Bansko (BUL) si chiudono alla grande per l'Italia con Sophie Mathiou che c… - RSIsport : ?? Positivo al coronavirus l'allenatore di Lara Gut-Behrami, che non ha però avuto contatti con la ticinese #FIS… - DanieleRaponi : Sci alpino Coppa del Mondo slalom #Åre 1 ???? #Liensberger 2 ???? #Shiffrin 3 ???? #Holdener ???? #Peterlini non qualificat… -