Roma, 35enne a spasso con il cane viene accerchiato e aggredito da 3 uomini (Di sabato 13 marzo 2021) Stava portando a spasso il suo cane quando lui, un 35enne Romano uscito dopo cena, è stato avvicinato e aggredito da tre uomini. E’ successo a Roma, in via Casilina, in zona Tor Vergata. L’aggressione I balordi, dopo avergli sottratto i 2 telefoni cellulari che aveva con sé, la somma di euro 60 e vari indumenti, sono scappati. I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata, immediatamente intervenuti sul posto, dopo una telefonata giunta al 112, hanno avviato le ricerche e sono subito riusciti a rintracciare i tre responsabili, nelle vie limitrofe. Si tratta di due cittadini del Marocco di 39 e 30 anni e di un cittadino tunisino di 38 anni, tutti con precedenti, che sono stati bloccati dai Carabinieri. La refurtiva è stata interamente recuperata e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 marzo 2021) Stava portando ail suoquando lui, unno uscito dopo cena, è stato avvicinato eda tre. E’ successo a, in via Casilina, in zona Tor Vergata. L’aggressione I balordi, dopo avergli sottratto i 2 telefoni cellulari che aveva con sé, la somma di euro 60 e vari indumenti, sono scappati. I Carabinieri della Stazione diTor Vergata, immediatamente intervenuti sul posto, dopo una telefonata giunta al 112, hanno avviato le ricerche e sono subito riusciti a rintracciare i tre responsabili, nelle vie limitrofe. Si tratta di due cittadini del Marocco di 39 e 30 anni e di un cittadino tunisino di 38 anni, tutti con precedenti, che sono stati bloccati dai Carabinieri. La refurtiva è stata interamente recuperata e ...

