Reggio Emilia Per il giudice il Dpcm dell’8 marzo 2020 è illegittimo

Advertising

carlosibilia : Oggi colpo alla '#Ndrangheta grazie alla polizia di Modena e Reggio E., 9 arresti in Emilia-Romagna nell'operazione… - StefanoFeltri : Ogni tanto una buona notizia dalla città mia e di @GiovanniTizian: Ndrangheta, così il sindaco di Modena ha blocc… - StarlightRevo : RT @StarlightRevo: Escono di casa con autocertificazione falsa. Il giudice: “Non è reato. Il #Dpcm è illegittimo” Il Dpcm è un atto merame… - gazzettaReggioE : #ReggioEmilia e l’Emilia-Romagna in #zonarossa , negozi e nidi chiusi: ecco le regole e cosa cambia - Avv_Nike : RT @Surikat40228719: @Comunardo Fa specie la contemporaneità della sentenza di Reggio Emilia e l'uso del D.L.?? Adesso aspettiamo un altro a… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Emilia

... mentre le multe, come recentemente statuito dal tribunale disono illegittime. L'iniziativa è lecita sotto tutti i profili". Una battaglia, quella del movimento, che va avanti da mesi. ...... la sentenza di proscioglimento nei confronti di una coppia che aveva esibito una falsa autocertificazione , emessa dal giudice Dario De Luca del tribunale disecondo il quale il Dpcm ...Da lunedì e per quindici lockdown severo, deroghe per le festività pasquali. Stop anche agli asili nido, spostamenti solo per necessità ...Covid. Al via da lunedì 15 marzo in tutta l'Emilia-Romagna le prenotazioni per il vaccino dei cittadini dai 75 ai 79 anni (i nati dal 1942 al 1946). In partenza anche le chiamate delle Aziende sanitar ...