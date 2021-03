Perché Cicerone è ancora attuale

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 13 marzo 2021) Debbo chiedere scusa al colto lettore che ha fatto del valente maresciallo di Francia Jacques de La Palice - non La Palisse, lapalissiano è l’aggettivo - il simbolo universale dell’ovvio (la frase ‘se non fosse morto sarebbevivo’ è il fraintendimento dell’epitaffio che gli dedicarono i suoi soldati: ‘se non fosse morto, ferait encore envie, sarebbeoggetto di invidia’, ma la effe venne letta come esse e la frase trasformata in “Si il n’était pas mort, serait encore en vie, sarebbein vita”). Debbo chiedergli scusaquesta volta, ricordo un altro Carneade, Demesvar Delorme (Cap d’Haiti 1831), politico e intellettuale afro-caraibico morto 120 anni fa a Parigi. Delorme fu una sorta di Mario Vargas Llosa del suo tempo, un grande liberale e un sincero democratico vissuto in un ambiente ...