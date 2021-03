Paganese, Di Napoli: “Del Palermo temo tutto, non dobbiamo avere paura di osare” (Di sabato 13 marzo 2021) La Paganese si proietta alla sfida di questa sera contro il Palermo.SONDAGGIO: il tuo pronostico di Paganese-Palermo. Come finirà? (1-X-2)I campani affronteranno questa sera in quel di Pagani i rosanero guidati da Giacomo Filippi. Momento delicato per la compagine guidata da Raffaele Di Napoli che ha parlato così durante la conferenza stampa della vigilia.Palermo, no Lucca no gol: 318 minuti a secco senza il bomber che salterà la Paganese"È una partita importante, cercheremo di giocarla come sempre in casa. Sbampato, Mattia, Campani e Cernuto sono recuperati, siamo quasi al completo salvo per qualche caso di positività. Affrontiamo un Palermo che col cambio di allenatore ha fatto un ottimo risultato a Catania e ha perso malamente in casa, ma ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 marzo 2021) Lasi proietta alla sfida di questa sera contro il.SONDAGGIO: il tuo pronostico di. Come finirà? (1-X-2)I campani affronteranno questa sera in quel di Pagani i rosanero guidati da Giacomo Filippi. Momento delicato per la compagine guidata da Raffaele Diche ha parlato così durante la conferenza stampa della vigilia., no Lucca no gol: 318 minuti a secco senza il bomber che salterà la"È una partita importante, cercheremo di giocarla come sempre in casa. Sbampato, Mattia, Campani e Cernuto sono recuperati, siamo quasi al completo salvo per qualche caso di positività. Affrontiamo unche col cambio di allenatore ha fatto un ottimo risultato a Catania e ha perso malamente in casa, ma ...

