Milan-Napoli, Hysaj torna a sinistra. Gattuso opta per il 4-3-3 (Di sabato 13 marzo 2021) Milan-Napoli, Gattuso torna al 4-3-3 Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Gattuso nella sfida contro il Milan potrebbe tornare al 4-3-3. Tra i … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 13 marzo 2021)al 4-3-3 Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport,nella sfida contro ilpotrebbere al 4-3-3. Tra i … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ZZiliani : #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus sarebbe un po’ come rivedere #Ceccarini a Juventus-Inter, #Tagliavento a Mi… - sscnapoli : ?? | #MilanNapoli sarà diretta dall’arbitro Pasqua di Tivoli ?? - cn1926it : #MilanNapoli, le probabili formazioni: #Osimhen in vantaggio su #Mertens - SSCNapoliFeed : Milan-Napoli, Gattuso in 10 momenti 'cult' rossoneri - 100x100Napoli : Emergenza in difesa in vista della gara di domani con il Milan -