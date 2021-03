Luna Rossa vola a metà | una regata a testa con New Zealand | 3-3

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 13 marzo 2021) Situazione di perfetta parità frae Team New, al termine della terza giornata di regate nella finale di Coppa America, che si disputa nella baia di Auckland. Dopo sei prove le due barche sono sul punteggio parziale di 3-3, in una sfida che si fa sempre più avvincente. Ieriha battuto il primato del Moro di Venezia che nel 1992, prima barca italiana, riuscì a vincere unain Coppa America; oggi ha superato se stessa, conquistando addirittura il terzo successo, in una sfida che può riservare ancora molte sorprese. Trema invece la formazione neozelandese, campione in carica, nonché favoritissima per il titolo. La sua corsa verso la vittoria non sarà una passeggiata. La barca italiana si sta rivelando più forte del previsto, e l’idea del team di Prada ...