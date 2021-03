Lamorgese | ' Controlli capillari fino a Pasqua ma serve senso civico'

(Di sabato 13 marzo 2021) A un anno di distanza sembra non essere cambiato nulla, e saremo costretti a subire delle grosse limitazioni per gli evidenti dati di contagio. Luciana, ministro dell'Interno richiama alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese Controlli

Luciana, ministro dell'Interno richiama alla pazienza: 'Purtroppo a causa della crescita ... i militari e le polizie locali, come sempre, faranno la loro parte per svolgere...13 mar 08:37 La: "capillari, ma serve senso civico" 'A causa della crescita dei contagi, gli italiani sono chiamati ad altri sacrifici' e 'le forze di polizia, i militari e le ...ha detto ancora Lamorgese - Per quel che riguarda il ministero dell'Interno, l'azione di governo deve mirare ad individuare un punto di equilibrio, senza forzare in un senso o nell'altro che offra ...Da lunedì 15 marzo gran parte dell’Italia si troverà in zona rossa. Il resto, Sardegna esclusa, sarà in zona arancione. Questo si traduce nel fatto che ci saranno nuove limitazioni da rispettare, sia ...