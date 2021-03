La primavera greca (Di sabato 13 marzo 2021) Stanca di venire trattata come la Cenerentola della Ue da Bruxelles, Atene cerca alleanze parallele. E per rilanciare l'economia, dopo il decennio dell'austerity e dell'emergenza Covid, guarda ai Paesi del Golfo e all'Egitto. Nel Mediterraneo orientale si sta così preparando una nuova geografia. Un timido sole primaverile inizia a fare capolino su una Atene piegata dalla seconda ondata di Covid-19 e dove l'inverno è stato particolarmente rigido. I negozi sono chiusi e la mancanza di turisti rende il centro della capitale, solitamente molto vivace, irriconoscibile. Eppure, nei palazzi del potere si lavora a testa bassa e si pensa al futuro, soprattutto a quello della politica internazionale. L'economia nazionale nel 2020 ha subìto una forte contrazione, oltre il 10%, superiore alla media europea. Ma le stime per il 2021 e ancor più per il 2022 sono confortanti. Entro dicembre il Pil ... Leggi su panorama (Di sabato 13 marzo 2021) Stanca di venire trattata come la Cenerentola della Ue da Bruxelles, Atene cerca alleanze parallele. E per rilanciare l'economia, dopo il decennio dell'austerity e dell'emergenza Covid, guarda ai Paesi del Golfo e all'Egitto. Nel Mediterraneo orientale si sta così preparando una nuova geografia. Un timido sole primaverile inizia a fare capolino su una Atene piegata dalla seconda ondata di Covid-19 e dove l'inverno è stato particolarmente rigido. I negozi sono chiusi e la mancanza di turisti rende il centro della capitale, solitamente molto vivace, irriconoscibile. Eppure, nei palazzi del potere si lavora a testa bassa e si pensa al futuro, soprattutto a quello della politica internazionale. L'economia nazionale nel 2020 ha subìto una forte contrazione, oltre il 10%, superiore alla media europea. Ma le stime per il 2021 e ancor più per il 2022 sono confortanti. Entro dicembre il Pil ...

