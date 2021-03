Grey’s Anatomy | un altro lutto | protagonista dice addio alla serie

Leggi su solonotizie24

(Di sabato 13 marzo 2021) La diciassettesima stagione disi annuncia ricca d’emozioni e d’alcune delusioni per i telespettatori. La, che lo scorso anno ha chiuso in anticipo a causa dei tantissimi contagi da Covid che hanno colpito anche la California, ha ripreso le storie appassionate dei protagonisti non senza cercare di suscitare commozione e coinvolgimento. Il medical drama più seguito della tv è stato fra i primi a portare il Covid nella, raccontando anche il vissuto delle classe medica in questi mesi d’emergenza., come e perchè muore Andrew DeLuca? La stessa Ellen Pompeo ha recentemente dichiarato che con molta probabilità questa stagione dipotrebbe essere l’ultima, un annuncio che ha sconvolto i ...