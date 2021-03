Flash News di Sabato 13 Marzo 2021 (Di sabato 13 marzo 2021) I dati di ieri dell’andamento della pandemia da Coronavirus segnalano un peggioramento. I nuovi contagi sfiorano quota 27.000, un numero mai così alto da fine novembre. Crescono i ricoveri e i malati sono ormai più di 2.900 nelle terapie intensive. In salita anche il numero dei decessi, ieri 380. Cresce anche il rapporto positivi/tamponi al 7,26%; In questo quadro, da lunedì entrano in vigore le nuove misure di contenimento del Covid-19, definite dal provvedimento approvato dal Governo. L’Italia sarà quasi interamente rossa o arancione. Resta bianca solo la Sardegna e nel ponte di Pasqua saremo in lockdown generalizzato; In settimana arriverà il Decreto Sostegno, con gli aiuti per le imprese e i lavoratori, mentre sono già stati previsti interventi a favore delle famiglie; In Italia, nell’ultima settimana, il numero di vaccinazioni è salito a circa 170.000 al giorno. Ma per ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) I dati di ieri dell’andamento della pandemia da Coronavirus segnalano un peggioramento. I nuovi contagi sfiorano quota 27.000, un numero mai così alto da fine novembre. Crescono i ricoveri e i malati sono ormai più di 2.900 nelle terapie intensive. In salita anche il numero dei decessi, ieri 380. Cresce anche il rapporto positivi/tamponi al 7,26%; In questo quadro, da lunedì entrano in vigore le nuove misure di contenimento del Covid-19, definite dal provvedimento approvato dal Governo. L’Italia sarà quasi interamente rossa o arancione. Resta bianca solo la Sardegna e nel ponte di Pasqua saremo in lockdown generalizzato; In settimana arriverà il Decreto Sostegno, con gli aiuti per le imprese e i lavoratori, mentre sono già stati previsti interventi a favore delle famiglie; In Italia, nell’ultima settimana, il numero di vaccinazioni è salito a circa 170.000 al giorno. Ma per ...

