DIRETTA F1, Test Sakhir in DIRETTA: via al day-2! Mercedes farà sul serio? La Ferrari in cerca di risposte con Sainz (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.02: Entrano tutti i piloti e le condizioni meteorologiche dovrebbero essere migliori. Però c'è tanto vento. 8.00: SI COMINCIA!!! 7.58: Indubbiamente quest'oggi tra gli osservati speciali ci sarà anche Fernando Alonso, che esordirà con l'Alpine e tornerà a girare dopo il ritiro del 2018: Six teams running both drivers, with four getting the whole day to themselves Check out who's at the wheel on our second day #F1 #F1Testinghttps://t.co/QA3pH8JJrH — Formula 1 (@F1) March 13, 2021 7.56: Vedremo cosa farà anche Verstappen, ieri strepitoso in pista su una RB16B eccezionalmente performante. 7.54: Sarà interessante capire quale sarà il programma di lavoro, in particolare cosa farà Mercedes che ieri è parsa insolitamente in difficoltà. 7.51: Meno ...

