DIRETTA F1, Test Sakhir in DIRETTA: ultimi minuti di azione in Bahrain. Ricciardo leader della classifica (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.53 Fernando Alonso torna in pista per gli ultimi minuti di questa sessione. ALO there #F1 #F1Testing @alo oficial pic.twitter.com/NJiGijUzr6 — Formula 1 (@F1) March 13, 2021 11.51 Lavoro sulle pance per McLaren che sta studiando i flussi sulla vettura di Daniel Ricciardo. 11.48 Si migliora Antonio Giovinazzi che si conferma al nono posto della classifica. Lavora sul passo il pugliese. 11.46 Sebastian Vettel si prepara a tornare in pista. Il tedesco è stato limitato da un problema con il cambio. 11.43 Alonso riprende l’attività con le gomme gialle. Lo spagnolo di casa Alpine è secondo al momento. 11.42 La classifica aggiornata: 1 Daniel Ricciardo McLaren1:32.215 46 2 ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE 11.53 Fernando Alonso torna in pista per glidi questa sessione. ALO there #F1 #F1ing @alo oficial pic.twitter.com/NJiGijUzr6 — Formula 1 (@F1) March 13, 2021 11.51 Lavoro sulle pance per McLaren che sta studiando i flussi sulla vettura di Daniel. 11.48 Si migliora Antonio Giovinazzi che si conferma al nono posto. Lavora sul passo il pugliese. 11.46 Sebastian Vettel si prepara a tornare in pista. Il tedesco è stato limitato da un problema con il cambio. 11.43 Alonso riprende l’attività con le gomme gialle. Lo spagnolo di casa Alpine è secondo al momento. 11.42 Laaggiornata: 1 DanielMcLaren1:32.215 46 2 ...

