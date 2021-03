Bologna, insegnante di ripetizioni violenta una ragazza di 13 anni (Di sabato 13 marzo 2021) Bologna. insegnante violenta una ragazza di 13 anni. Ennesimo caso di abuso sessuale su una minorenne. Ecco cos’è successo. La scoperta degli abusi ha suscita indignazione e polemiche tra i cittadini del capoluogo. Si tratta dell’ennesimo caso di violenza sessuale perpetrato ai danni di una minorenne. Il responsabile è un insegnante di 78anni. Il pensionato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 13 marzo 2021)unadi 13. Ennesimo caso di abuso sessuale su una minorenne. Ecco cos’è successo. La scoperta degli abusi ha suscita indignazione e polemiche tra i cittadini del capoluogo. Si tratta dell’ennesimo caso di violenza sessuale perpetrato ai ddi una minorenne. Il responsabile è undi 78. Il pensionato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

