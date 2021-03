Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Biglia: “Grazie Pioli, ma da Gattuso ho imparato di più: bastava uno sguardo. E #Ibra...” - sportli26181512 : Biglia: 'Grazie Pioli, ma da Gattuso ho imparato di più. E Ibra...': Biglia: 'Grazie Pioli, ma da Gattuso ho impara… - SSCNapoliFeed : Biglia: “Grazie Pioli, ma da Gattuso ho imparato di più. E Ibra...” - Gazzetta_it : #Biglia: “Grazie Pioli, ma da Gattuso ho imparato di più: bastava uno sguardo. E #Ibra...” -

Ultime Notizie dalla rete : Biglia Grazie

La Gazzetta dello Sport

In sottofondo qualcuno lo chiama. 'Papà, papà'. Voci spensierate che fanno star bene. 'Sono i miei figli, oggi stiamo insieme'. Perché la famigliasi sposta unità, compatta, guai a separarsi. 'Dove vado io, vengono anche loro'. Da Milano a Istanbul. 'Principito' Lucas pure lì, perché dopo 7 anni in Italia tra Lazio e Milan ha scelto il ...Lucas, 35 anni, oggi è il capitano del Fatih Karagumruk in Turchia. Piccola 'colonia' ... 'Se sono qui èa Viviano, dopo due giorni dalla sua telefonata ero già a Istanbul per firmare' ( ...Il centrocampista, ora in Turchia, ripercorre l’esperienza in rossonero (e non solo): “Li Yonghong poco presente, il club oggi è grande con Maldini” ...I fori sono compatibili con un'arma da softair, ma non si ancora di preciso cosa venga usato. Le indagini, per nulla semplici, dopo la denuncia di un 29enne accusato di alcuni episodi, svoltano verso ...