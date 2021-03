Biathlon | Eckhoff vince gara e Coppa del Mondo Wierer quinta

Advertising

nikifigus : RT @azzurridigloria: ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2021 ? @TirilEckhoff davanti a tutti nell’inseguimento di Nové Mesto: la norvegese si ag… - azzurridigloria : ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2021 ? @TirilEckhoff davanti a tutti nell’inseguimento di Nové Mesto: la norvegese si… - Luca_Monta_ : Tiril Eckhoff ???? ha fatto una stagione da campionissima pur non essendolo mai stata. Ignorata dopo un primo weeken… - zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2021: Tiril Eckhoff vince con tre gare di anticipo! - #Classifica… - FondoItalia : Biathlon - Gara, coppetta e Coppa per una Tiril Eckhoff dominante; Doro Wierer quinta -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Eckhoff

La garanon ha mai avuto dubbi sull'esito della gara: ha sempre condotto dal primo all'ultimo metro conscia di avere in mano la situazione, tanto che anche il suo unico errore, nel secondo ...L'azzurra chiude al terzo posto alle spalle della tedesca Herrmann e della norvegese che, con questo trionfo, diventa la prima biatleta a vincere 6 ...Eckhoff non ha mai avuto dubbi sull'esito della gara: ha sempre condotto dal primo all'ultimo metro conscia di avere in mano la situazione, tanto che anche il suo unico errore, nel secondo poligono a ...La classifica generale di Coppa del Mondo femminile di biathlon aggiornata dopo l'inseguimento di Nove Mesto 2 2021 ...