Xbox conferma un evento per quest'estate con ulteriori novità su Bethesda

Xbox ha confermato che sta programmando un evento estivo di qualche tipo e Bethesda è fortemente coinvolta nella sua pianificazione. Durante la tavola rotonda di ieri in cui si è discusso della recente acquisizione di Bethesda, il direttore generale del marketing di Xbox Aaron Greenberg e il responsabile del marketing e delle comunicazioni globali di Bethesda Erin Losi hanno confermato di essere "nella fase di pianificazione" per un evento estivo che includerà più notizie su cosa comporterà la partnership tra le due società. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, anche se Greenberg ha aggiunto che quello che stanno pianificando è il tipo di evento che Xbox tiene tradizionalmente.

