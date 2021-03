Spicy – La battaglia delle spezie

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 marzo 2021)racconta la storia di 3 grandi felini, che stanchi di lottare per il predominio si accordarono in modo da concludere per sempre la lotta ad una gara all’ultima… spezia. Ma attenzione, qualcuno bluffa.è un gioco ideato da Zoltan Gyori e illustrato da Jimin Kim, edito da Studio Supernova, una realtà dedicata alla pubblicazione e distribuzione di giochi da tavolo, di carte e di ruolo nata nel 2019. Il gioco è giocabile dalle 2 alle 6 persone e adatto ad un pubblico dai 10 anni in su. Un partita in media dura circa 15 minuti.– Foto di Dario BettatiContenuto della scatola: 100 carte “Spezia” (nere) 1 carta “Fine del Mondo” (celeste) 3 carte “trofeo” (bianche) 6 carte “Speziali” (rosse) Regolamento Tipi di Carte – Foto di Dario Bettati– Come si gioca? Si tratta di un gioco di carte con ...