Sampdoria, Infortunio Torregrossa: le condizioni dell'attaccante (Di venerdì 12 marzo 2021) La Sampdoria prepara la trasferta di Bologna. Nella prossima sfida di Serie A non dovrebbe esserci l'infortunato Torregrossa. La situazione dell'attaccante Ernesto Torregrossa difficilmente riuscirà a partecipare alla trasferta della Sampdoria a Bologna. Il problema al polpaccio del centravanti non migliora. Il numero 9 sta continuando il suo iter di recupero per cercare di tornare in campo, agli ordini di Claudio Ranieri. L'ex Brescia ha svolto un lavoro di recupero agonistico anche nell'allenamento di oggi. Il tecnico blucerchiato, nonostante i diversi giocatori a mezzo servizio, non forzerà il rientro di Torregrossa per evitare di compromettere il pieno ritorno in condizione. L'obiettivo è quello di tentare di averlo a disposizione per la gara con il Torino.

