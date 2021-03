Pasqua 2021 in lockdown, tutta l’Italia in zona rossa: nuove restrizioni in arrivo (Di venerdì 12 marzo 2021) Ancora un po’ di giorni a Pasqua, ma il Governo pare abbia intenzione di agire in anticipo per frenare l’avanzata del virus e delle sue varianti. Oggi dovrebbe essere approvato il nuovo decreto che va a sostituire il Dpcm, il primo dell’esecutivo Draghi entrato in vigore solo una settimana fa. Le misure sembrano non bastare perché i casi in Italia sono in aumento, così come i ricoveri e le terapie intensive: l’unica strada percorribile sembra quella di introdurre una nuova stretta, con disposizioni valide da lunedì 15 marzo al 6 aprile (Pasqua compresa). Leggi anche: Roma e Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo 2021? Cosa cambia per negozi, scuole e spostamenti: torna l’autocertificazione Pasqua 2021 in lockdown Sul tavolo del Governo l’ipotesi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 marzo 2021) Ancora un po’ di giorni a, ma il Governo pare abbia intenzione di agire in anticipo per frenare l’avanzata del virus e delle sue varianti. Oggi dovrebbe essere approvato il nuovo decreto che va a sostituire il Dpcm, il primo dell’esecutivo Draghi entrato in vigore solo una settimana fa. Le misure sembrano non bastare perché i casi in Italia sono in aumento, così come i ricoveri e le terapie intensive: l’unica strada percorribile sembra quella di introdurre una nuova stretta, con disposizioni valide da lunedì 15 marzo al 6 aprile (compresa). Leggi anche: Roma e Lazio inda lunedì 15 marzo? Cosa cambia per negozi, scuole e spostamenti: torna l’autocertificazioneinSul tavolo del Governo l’ipotesi di ...

