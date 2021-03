Olga Kalenchuk come Diletta Leotta, le sue curve incantano gli stadi (Di venerdì 12 marzo 2021) Diletta Leotta regina degli stadi italiani? Il primato di reginetta in curva è minato dalla presenza di una 'sosia' che come lei ha lunghi capelli biondi, fisico da urlo e décolleté invidiabile. Olga ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 marzo 2021)regina degliitaliani? Il primato di reginetta in curva è minato dalla presenza di una 'sosia' chelei ha lunghi capelli biondi, fisico da urlo e décolleté invidiabile....

Advertising

MediasetTgcom24 : Olga Kalenchuk come Diletta Leotta, le sue curve incantano gli stadi #dilettaleotta - Elisabettaphil : RT @MediasetTgcom24: Olga Kalenchuk come Diletta Leotta, le sue curve incantano gli stadi #dilettaleotta - ilveggente_it : ?? Olga #Kalenchuk, il volto ufficiale del canale dello #Shakhtar era a #Roma per la gara All'Olimpico. Scopri sul n… - DuUfficiale : RT @MediasetTgcom24: Olga Kalenchuk come Diletta Leotta, le sue curve incantano gli stadi #dilettaleotta - mirkomastri : RT @MediasetTgcom24: Olga Kalenchuk come Diletta Leotta, le sue curve incantano gli stadi #dilettaleotta -