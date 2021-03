“Non voglio sedere vicino a una donna”, passeggera costretta a cambiare posto: EasyJet dovrà risarcirla (Di venerdì 12 marzo 2021) EasyJet ha ammesso di aver violato le proprie linee di condotta, e adesso dovrà risarcire una passeggera che era stata costretta a cambiare posto, dopo che il suo vicino si era lamentato con gli assistenti di volo: “Non voglio sedermi accanto a una donna”. Un caso che aveva fatto molto discutere, suscitando inevitabili polemiche. Ma ripercorriamo l’accaduto. Il triste episodio risale al 2019, quando Melanie Wolfson, una donna dalla doppia cittadinanza, britannica e israeliana, che vive a Tel Aviv, aveva avviato una causa contro EasyJet. Il passeggero che le era seduto accanto e che aveva detto di non voler avere una donna al suo fianco è un ebreo ultra-ortodosso, che aveva motivato la ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021)ha ammesso di aver violato le proprie linee di condotta, e adessorisarcire unache era stata, dopo che il suosi era lamentato con gli assistenti di volo: “Nonsedermi accanto a una”. Un caso che aveva fatto molto discutere, suscitando inevitabili polemiche. Ma ripercorriamo l’accaduto. Il triste episodio risale al 2019, quando Melanie Wolfson, unadalla doppia cittadinanza, britannica e israeliana, che vive a Tel Aviv, aveva avviato una causa contro. Il passeggero che le era seduto accanto e che aveva detto di non voler avere unaal suo fianco è un ebreo ultra-ortodosso, che aveva motivato la ...

