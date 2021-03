Il derby di Siviglia | il momento no di Joao Felix e non solo | gli enigmi della Liga

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : derby Siviglia

La Gazzetta dello Sport

Niente Real, Barça o Atletico. Per una volta, con buona pace della lotta per il titolo, i riflettori sono puntati sue Betis. Domenica sera al Sanchez Pizjuan va in scena un bollenteandaluso con vista Champions. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: ...Più agevole il compito per il Dortmund in casa contro ilper l'altro match in programma. ... Tra gli altri incontri troviamo anche quello di Primavera 1 con iltra Juventus e Torino. ...PRONOSTICI LIGA, iniziamo subito con Levante – Valencia. I padroni di casa a quota 32 punti sono + 2 dalla formazione avversaria in classifica. Gli ospiti sta ...Segui i nostri consigli per le scommesse del week end. Il campionato spagnolo scende in campo con la 27° giornata della stagione 2020/2021 ...