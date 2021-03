I vigili del fuoco intervengono a prosciugare uno scantinato di corso Asti

(Di venerdì 12 marzo 2021) GUARENE Si sono protratte per ore le operazioni di prosciugamento di unoallagato di, in frazione Vaccheria: a intervenire una squadra deideldi Alba, entrata in ...

Advertising

fattoquotidiano : Da capo dei vigili urbani di Firenze (con Renzi sindaco) a Palazzo Chigi, e poi al Consiglio di Stato (con Renzi pr… - micillom5s : A GIUGLIANO CI SARÀ LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO Con la firma ufficiale della convenzione che istituisce il pre… - enpaonlus : Addio ad Asia, cane da soccorso dei vigili del fuoco in congedo - LaRegin87818789 : RT @enpaonlus: Addio ad Asia, cane da soccorso dei vigili del fuoco in congedo - LaGentenon : RT @fattoquotidiano: Da capo dei vigili urbani di Firenze (con Renzi sindaco) a Palazzo Chigi, e poi al Consiglio di Stato (con Renzi presi… -

Ultime Notizie dalla rete : vigili del

La Stampa

GUARENE Si sono protratte per ore le operazioni di prosciugamento di uno scantinato allagato di corso Asti, in frazione Vaccheria: a intervenire una squadra deifuoco di Alba, entrata in azione poco dopo le 17pomeriggio di oggi (venerdì 12 marzo); ancora da determinare le esatte dinamiche dell'episodio. Davide GallesioSul posto sette unità deiFuoco di Parma : una prima squadra è arrivata sul posto alle ore 16 mentre la seconda - di appoggio - poco più tardi. Gli operatori115 hanno messo in ...Genova – Un incidente, questa mattina, ha paralizzato l'autostrada A12. Nello schianto, avvenuto tra i caselli di Nervi e Recco in prossimità di uno scambio di corsia poco dopo le 7, sono rimaste coin ...Di queste: 21.460 relative al personale scolastico; 23.764 relative a persone ‘vulnerabili’; 3.865 relativi a personale delle categorie prioritarie (uffici giudiziari, protezione civile, forze ...