Gasperini: «Non andiamo a Madrid a fare una passeggiata»

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara con lo Spezia. Ecco le sue parole

SEGNALI – «Segnali molo confortanti, martedì sarà un'altra partita. Questa sera era una partita difficile perché lo Spezia occupa tutto il campo ed è difficile da prendere. Sbloccato il risultato, è diventata una partita più agevole». 

PASALIC – «E' dovuto stare fermo parecchio. Adesso sta ritrovando la condizione. Questa sera ha faticato nel primo tempo poi però in area si fa sempre trovare, è sempre puntuale negli inserimenti». 

REAL Madrid – «Non andiamo là a fare una passeggiata. E' un risultato difficile da ...

