Daniel Kaluuya vuole fare una commedia romantica (Di venerdì 12 marzo 2021) . In un film, l’inglese ha forgiato una delle immagini moderne più indelebili del genere: Chris Washington seduto paralizzato, la bocca spalancata, il suo corpo reso immobile con una sola lacrima. A 32 anni, è già un’eredità infernale, ma ha appena iniziato. Cosa ha vinto Daniel Kaluuya? Con un Golden Globe alle spalle per aver interpretato il presidente della Pantera Nera Fred Hampton, con la gloria degli Oscar sicuramente all’orizzonte, in precedenza in un intervista a Unilad Kaluuya ha parlato della posta in gioco nell’assumere il ruolo, di come si sente riguardo ai premi e alla ricerca della sua storia di Nora Ephron. Ecco uno stralcio. C’era un peso in più nell’interpretare Fred Hampton rispetto ai tuoi ruoli precedenti? Daniel: Sì, intendo interpretare una persona reale c’è una pressione in più, un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) . In un film, l’inglese ha forgiato una delle immagini moderne più indelebili del genere: Chris Washington seduto paralizzato, la bocca spalancata, il suo corpo reso immobile con una sola lacrima. A 32 anni, è già un’eredità infernale, ma ha appena iniziato. Cosa ha vinto? Con un Golden Globe alle spalle per aver interpretato il presidente della Pantera Nera Fred Hampton, con la gloria degli Oscar sicuramente all’orizzonte, in precedenza in un intervista a Uniladha parlato della posta in gioco nell’assumere il ruolo, di come si sente riguardo ai premi e alla ricerca della sua storia di Nora Ephron. Ecco uno stralcio. C’era un peso in più nell’interpretare Fred Hampton rispetto ai tuoi ruoli precedenti?: Sì, intendo interpretare una persona reale c’è una pressione in più, un ...

