Covid | il sindaco di Brescia | Chiederò a Draghi più vaccini per noi

Advertising

Agenzia_Ansa : Il sindaco e la Giunta di Corleone tra i furbetti del vaccino. Si sono vaccinati pur non rientrando tra le categori… - Agenzia_Ansa : Il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi ha annunciato le sue dimissioni sulla pagina Facebook del Comune, dopo le po… - reteabruzzocom : SALGONO A 51 I POSITIVI COVID A PRATOLA, IL SINDACO DI NINO CHIAMA IL PREFETTO - GazzettadiSiena : L'assessore regionale alla Sanità Bezzini, il vicepresidnete del Consiglio regionale Scaramelli, il Sindaco De Moss… - CittaCastello : COVID-19, DICHIARAZIONE DEL SINDACO LUCIANO BACCHETTA: “RICORDIAMO CON AFFETTO IVANO PESCARI, PRIMO UMBRO MORTO PER… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco

il Resto del Carlino

IlDaniele Saia ha così commentato l'evento: "Sono molto soddisfatto in merito al procedere ... In un momento duro come questo, in cui la pandemia da- 19 sta dilagando e causando ...È il quadro che emerge in Comune a Modena, nel secondo anno dele in vista, di nuovo, dell'... Quindi, non molla il, 'sfrutteremo ogni possibilità di assunzione e continueremo sulla strada ...Vitulano (Bn) – Il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi, non ha accettato di buon grado la comunicazione dell’Unicredit che ha annunciato il trasferimento della filiale di Vitulano a Ponte. Con un d ...12 Marzo 2021 Domenica prossima 14 marzo 2021, alle ore 18, presso la cattedrale di Santa Maria Assunta di Siena durante la Santa Messa serale verrà ricordata l'offerta ...