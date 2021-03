Covid, Draghi: "Stretta necessaria, con i vaccini ne usciremo. Chiederò scostamento" (Di venerdì 12 marzo 2021) "Questa è la mia prima visita in un sito vaccinale, è stata una visita breve ma veramente bella" Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, dall'hub vaccinale di Fiumicino. "Questi ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente hanno reso questo che è un luogo medico un luogo di speranza, entrando qui si capisce che ne usciremo". Il premier si è soffermato come preannunciato sul piano vaccinale: "L'obiettivo è triplicare il ritmo di dosi giornaliere, contiamo su una forte accelerazione nelle prossime settimane, anche a seguito della recente approvazione del vaccino Johnson & Johnson". Sul caso del ritiro dei lotti AstraZeneca, Draghi ha affermato: "È una decisione precauzionale che dimostra l'efficacia dei sistemi di farmacovigilanza. Il parere dell'Aifa, condiviso dagli scienziati, è che non ci sia alcuna ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 12 marzo 2021) "Questa è la mia prima visita in un sito vaccinale, è stata una visita breve ma veramente bella" Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, dall'hub vaccinale di Fiumicino. "Questi ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente hanno reso questo che è un luogo medico un luogo di speranza, entrando qui si capisce che ne". Il premier si è soffermato come preannunciato sul piano vaccinale: "L'obiettivo è triplicare il ritmo di dosi giornaliere, contiamo su una forte accelerazione nelle prossime settimane, anche a seguito della recente approvazione del vaccino Johnson & Johnson". Sul caso del ritiro dei lotti AstraZeneca,ha affermato: "È una decisione precauzionale che dimostra l'efficacia dei sistemi di farmacovigilanza. Il parere dell'Aifa, condiviso dagli scienziati, è che non ci sia alcuna ...

