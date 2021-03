Confindustria Campania, partono gli approfondimenti di #GITalk: si inizia con la sostenibilità (Di venerdì 12 marzo 2021) Al via #GITalk, l’iniziativa promossa dai Giovani Imprenditori della Campania per approfondire e discutere dei principali temi di interesse nazionale. Una serie di appuntamenti che, grazie alla partecipazione di esperti del settore, testimonianze aziendali e professionisti, coinvolgeranno i GI in disamine su argomenti strategici come la transizione digitale e sostenibile, il recovery plan ed investimenti, formazione ed innovazione aziendale e molti altri. Gli incontri vedranno, di volta in volta, i GI della Campania confrontarsi con Giovani Imprendotori di altri territori per uno scambio di idee ed esperienze territoriali diverse. Tali appuntamenti, infatti, saranno utili anche a superare le restrizioni alla mobilità e consentire, in un certo qual modo, lo sviluppo del networking che ha sempre contraddistinto il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) Al via, l’tiva promossa dai Giovani Imprenditori dellaper approfondire e discutere dei principali temi di interesse nazionale. Una serie di appuntamenti che, grazie alla partecipazione di esperti del settore, testimonianze aziendali e professionisti, coinvolgeranno i GI in disamine su argomenti strategici come la transizione digitale e sostenibile, il recovery plan ed investimenti, formazione ed innovazione aziendale e molti altri. Gli incontri vedranno, di volta in volta, i GI dellaconfrontarsi con Giovani Imprendotori di altri territori per uno scambio di idee ed esperienze territoriali diverse. Tali appuntamenti, infatti, saranno utili anche a superare le restrizioni alla mobilità e consentire, in un certo qual modo, lo sviluppo del networking che ha sempre contraddistinto il ...

Advertising

fsoglian : RT @evaciago: Le strategie sono importante ma ancora di più è l’Esecuzione, e per questo servono capacità analitiche. Cesare Avenia, Pres… - CamarcaCarmen : RT @evaciago: Le strategie sono importante ma ancora di più è l’Esecuzione, e per questo servono capacità analitiche. Cesare Avenia, Pres… - viciocort : RT @evaciago: Le strategie sono importante ma ancora di più è l’Esecuzione, e per questo servono capacità analitiche. Cesare Avenia, Pres… - TIG_italia : RT @evaciago: Le strategie sono importante ma ancora di più è l’Esecuzione, e per questo servono capacità analitiche. Cesare Avenia, Pres… - datamagazine_it : RT @evaciago: Le strategie sono importante ma ancora di più è l’Esecuzione, e per questo servono capacità analitiche. Cesare Avenia, Pres… -